Traffici di rifiuti, Morrone (presidente commissione Ecomafie): “A Salerno più controlli che a Rotterdam”

“Al porto di Salerno maggiori controlli che a Rotterdam”, lo ha detto al microfono di Alessandro Mazzaro, il presidente della Commissione Parlamentare Ecomafie, Jacopo Morrone.
La Commissione oggi ha tenuto un’audizione in Prefettura presentando ufficialmente anche la relazione ufficiale sul fenomeno dei traffici transnazionali di rifiuti.
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commissione ecomafie
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