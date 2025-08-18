Tracimazione del torrente Solofrana: allagati terreni agricoli tra Nocera Superiore e Inferiore. Il punto con la Cia Campania

Le piogge torrenziali di questi giorni hanno causato la tracimazione del torrente Solofrana a San Pasquale a Cosola, tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore. L’esondazione ha provocato l’allagamento dei terreni agricoli, distruggendo coltivazioni e mettendo in difficoltà numerose aziende.
Lo rende noto il Commissario di CIA Campania, Carmine Fusco, che afferma: “Si tratta dell’ennesimo evento climatico estremo che colpisce i nostri agricoltori. È necessario intervenire subito per la messa in sicurezza degli argini e attivare strumenti straordinari di sostegno, perché senza risposte concrete tante imprese rischiano di non rialzarsi”.
Ne abbiamo parlato con il commissario Fusco.
Fusco su allagamenti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
