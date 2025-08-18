Tracimazione del torrente Solofrana: allagati terreni agricoli tra Nocera Superiore e Inferiore. Il punto con la Cia Campania

18/08/2025 Attualità, Primo Piano

Le piogge torrenziali di questi giorni hanno causato la tracimazione del torrente Solofrana a San Pasquale a Cosola, tra Nocera Superiore e Nocera Inferiore. L’esondazione ha provocato l’allagamento dei terreni agricoli, distruggendo coltivazioni e mettendo in difficoltà numerose aziende.

Lo rende noto il Commissario di CIA Campania, Carmine Fusco, che afferma: “Si tratta dell’ennesimo evento climatico estremo che colpisce i nostri agricoltori. È necessario intervenire subito per la messa in sicurezza degli argini e attivare strumenti straordinari di sostegno, perché senza risposte concrete tante imprese rischiano di non rialzarsi”.

Ne abbiamo parlato con il commissario Fusco.

