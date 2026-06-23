Tra i colossi del credito vince una BCC: l’ABI premia Banca Campania Centro

Tra le esperienze individuate come modello per il sistema bancario italiano c’è quella di una banca cooperativa del territorio.
È infatti Banca Campania Centro, banca del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, l’unica Banca di Credito Cooperativo italiana ad aver conquistato il massimo riconoscimento nella prima edizione del Premio ABI Diversità & Inclusione, promosso dall’Associazione Bancaria Italiana per valorizzare le migliori pratiche nazionali sui temi dell’inclusione, dell’accessibilità e della sostenibilità sociale.
La banca si è aggiudicata il Primo Premio ex aequo nella categoria “Inclusione e Accessibilità nei Servizi Finanziari” con il progetto “Help Migranti”, condividendo il riconoscimento con Intesa Sanpaolo, uno dei maggiori gruppi bancari europei.
La premiazione si è svolta a Roma nell’ambito di D&I in Finance 2026, il principale appuntamento nazionale promosso dall’ABI dedicato ai temi della Diversity & Inclusion nel settore finanziario, luogo di confronto tra banche, istituzioni, università, imprese, organizzazioni del Terzo Settore ed esperti provenienti da tutta Italia.
Il valore del riconoscimento è ulteriormente accresciuto dal contesto in cui è maturato. Alla prima edizione del Premio ABI Diversità & Inclusione hanno partecipato oltre trenta banche italiane con più di sessanta progetti candidati. Soltanto sette iniziative hanno ottenuto il premio finale e undici una menzione speciale.
Ancora più significativa è stata la selezione operata dal Comitato Tecnico-Scientifico, composto da autorevoli esponenti del mondo accademico, professionale e istituzionale, chiamati a valutare i progetti sulla base di criteri rigorosi quali innovazione, impatto sociale, capacità di creare valore condiviso, replicabilità delle esperienze e risultati concreti generati nelle comunità di riferimento.
Il Premio ABI Diversità & Inclusione nasce infatti con l’obiettivo di individuare e valorizzare quelle esperienze capaci di trasformare l’inclusione in un fattore di sviluppo, innovazione e crescita sociale. Essere inseriti tra i progetti premiati significa essere riconosciuti dall’ABI come una delle migliori pratiche del sistema bancario nazionale e come esempio di riferimento per l’intero settore.
A ritirare il premio sono stati il Presidente Camillo Catarozzo, il Vicepresidente vicario Carlo Crudele e il Consigliere di Amministrazione Amabile Guzzo, referente del Consiglio di Amministrazione per il Terzo Settore.
Il progetto premiato rappresenta il risultato di un percorso iniziato oltre dieci anni fa, quando Banca Campania Centro decise di affrontare il tema dell’inclusione finanziaria dei cittadini stranieri non come un’attività accessoria, ma come una precisa scelta strategica e mutualistica. Nel tempo l’Ufficio Migranti è diventato un punto di riferimento per migliaia di persone, accompagnandole nell’accesso ai servizi bancari e favorendo percorsi di integrazione economica e sociale.
«Ricevere questo premio dall’ABI – dichiara il Presidente Camillo Catarozzo – rappresenta uno dei riconoscimenti più importanti nella storia della nostra banca. Essere stati scelti tra decine di progetti provenienti dai principali gruppi bancari italiani e condividere il primo posto con Intesa Sanpaolo dimostra che la vicinanza alle persone, quando è autentica e coerente nel tempo, può trasformarsi in un modello di eccellenza nazionale. Questo premio appartiene all’intera comunità di Banca Campania Centro.»
«L’Ufficio Migranti – aggiunge il Vicepresidente vicario Carlo Crudele – è la dimostrazione concreta che inclusione e sviluppo possono crescere insieme. In questi anni abbiamo accompagnato migliaia di persone nel loro percorso di integrazione economica e sociale, contribuendo a costruire relazioni di fiducia e opportunità di crescita per l’intero territorio. Oggi l’ABI riconosce il valore di questo impegno.»
Per il Consigliere di Amministrazione Amabile Guzzo «una banca cooperativa è autenticamente tale quando riesce a trasformare la prossimità in opportunità e la solidarietà in sviluppo. L’Ufficio Migranti nasce da questa convinzione, ogni persona porta con sé un patrimonio di valori, esperienze e speranze che merita di essere riconosciuto e valorizzato. L’inclusione, in questa prospettiva, non è assistenza ma reciprocità; non è un costo ma un investimento sociale generativo, capace di produrre bene comune, fiducia e coesione. Questo premio dell’ABI riconosce il valore di una comunità che ha scelto di crescere insieme.»
Le parole pronunciate durante la manifestazione dai rappresentanti dell’ABI hanno evidenziato come i progetti premiati rappresentino esempi concreti della capacità delle banche di generare innovazione, inclusione e cambiamento culturale, favorendo la collaborazione tra persone, territori e istituzioni.
Per Banca Campania Centro questo risultato va oltre il prestigio del riconoscimento. È la conferma che i valori fondanti del Credito Cooperativo – mutualità, partecipazione, solidarietà e prossimità – possono esprimere esperienze di assoluta eccellenza, capaci di competere e distinguersi nel confronto con i principali gruppi bancari del Paese.
Un premio che porta il nome dell’ABI e che, proprio per questo, assume il significato di un riconoscimento dell’intero sistema bancario italiano verso una banca cooperativa che ha saputo trasformare l’inclusione in sviluppo, la solidarietà in opportunità e la vicinanza alle persone in un modello nazionale di buona pratica.
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