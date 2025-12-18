Tra favole e calore, il 20 dicembre a Piaggine apre la Casa di Babbo Natale

18/12/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

La Valle del Calore è immersa nell’atmosfera natalizia grazie agli eventi di “Terre ritrovate – I viaggi delle radici nella Valle del Calore”, a cura di My Fair srl.

Il 20 dicembre, a partire dalle 18, le vie del meraviglioso Borgo di Piaggine diventeranno teatro di racconti, musica e magia per i bambini e per le famiglie, che troveranno ad accoglierli la Casa di Babbo Natale.  Appuntamento  presso la sede della Pro Loco su Corso Sayalonga.
Il progetto “Terre Ritrovate. I Viaggi delle Radici nella Valle del Calore”, intende valorizzare e rafforzare l’identità culturale dei sei comuni della Valle del Calore coinvolti: Castel San Lorenzo, comune capofila del progetto, Piaggine, Laurino, Sacco, Valle dell’Angelo e Roscigno. Il programma è realizzato nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024.
Ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante 

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Ascolta
terre ritrovate
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento