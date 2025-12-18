Tra favole e calore, il 20 dicembre a Piaggine apre la Casa di Babbo Natale

La Valle del Calore è immersa nell’atmosfera natalizia grazie agli eventi di “Terre ritrovate – I viaggi delle radici nella Valle del Calore”, a cura di My Fair srl.
Il 20 dicembre, a partire dalle 18, le vie del meraviglioso Borgo di Piaggine diventeranno teatro di racconti, musica e magia per i bambini e per le famiglie, che troveranno ad accoglierli la Casa di Babbo Natale. Appuntamento presso la sede della Pro Loco su Corso Sayalonga.
Il progetto “Terre Ritrovate. I Viaggi delle Radici nella Valle del Calore”, intende valorizzare e rafforzare l’identità culturale dei sei comuni della Valle del Calore coinvolti: Castel San Lorenzo, comune capofila del progetto, Piaggine, Laurino, Sacco, Valle dell’Angelo e Roscigno. Il programma è realizzato nell’ambito dell’accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera Cipess n. 70/2024.
Ne abbiamo parlato in diretta con il sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante
