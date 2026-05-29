Tour nell’agro nocerino sarnese per l’on. Pino Bicchielli sul tema del dissesto idrogeologico

“Abbiamo trovato una situazione drammatica, è un territorio abbandonato dove bisogna intervenire immediatamente”.
È l’allarme lanciato dal presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto idrogeologico, Pino Bicchielli, al termine del tour operativo svoltosi oggi nell’Agro Nocerino Sarnese.
Dopo un vertice mattutino in Prefettura a Salerno con il prefetto Francesco Esposito, la delegazione ha ispezionato le principali infrastrutture idrauliche del bacino insieme ai sindaci del territorio. I commissari hanno monitorato la vasca di laminazione “Curti” a Sarno e verificato le criticità del Rio Sguazzatorio tra San Marzano e Scafati, dove sono in corso i lavori di dragaggio.
Se l’area della vasca di Sarno è risultata sotto controllo, il presidente Bicchielli non ha nascosto le criticità del resto del bacino: “Quando siamo passati a verificare le condizioni del fiume Sarno e dei suoi affluenti abbiamo trovato una situazione drammatica in una zona di altissima antropizzazione, con danni che non possiamo dimenticare”.
Un allarme che si innesta in un quadro nazionale di forte fragilità, con il 94,5% dei comuni a rischio. “L’impegno della Commissione è passare da una logica di emergenza a una di prevenzione”, ha spiegato Bicchielli, annunciando un intervento normativo: “Stiamo lavorando a una Legge Quadro bipartisan per creare un sistema con responsabilità chiare, sburocratizzando un apparato oggi farraginoso e concentrando le competenze, magari con una cabina di regia a Palazzo Chigi”.
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