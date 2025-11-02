Il torrone dei morti tra miti e leggende. Il racconto di Alfonso Sarno

E’ un antichissimo rito diffuso in tutta la Campania, il “torrone dei morti”, un dolce di cioccolato e frutta secca tipico proprio di questo periodo.
Ma di cosa si tratta?
Secondo la leggenda, serve per allietare i defunti che nella notte tra l’1 e il 2 novembre, per antica leggenda, tornano a far visita ai parenti in vita.
Storia e tradizione raccontata oggi a Radio Alfa dallo scrittore enogastronomico, Alfonso Sarno
il torrone dei morti
