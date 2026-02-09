Torraca, sopralluogo del Genio Civile sul luogo della frana a Cordici

09/02/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
È stato effettuato questa mattina un sopralluogo congiunto tra Comune di Torraca e Genio Civile di Salerno sul luogo della frana che ha interessato l’area del sagrato del Santuario della Madonna dei Cordici.
Il movimento franoso, verificatosi lo scorso 5 febbraio, ha causato uno sprofondamento di circa due metri della sede stradale, compromettendo la viabilità e rendendo difficoltoso l’accesso alle abitazioni della zona.
L’area interessata dal dissesto si estende per circa 2.500 metri quadrati. In corso sul posto i lavori per la messa in sicurezza dei sottoservizi con la creazione di alcuni bypass.
Il Genio Civile, presente stamani assieme al vicesindaco Daniele Zicarelli ed al responsabile dell’ufficio tecnico comunale Vincenzo Bruzzese, ha chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico urgente per programmare un intervento strutturale definitivo. Richiesti inoltre interventi emergenziali per circa 100 mila euro.

