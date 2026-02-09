Torraca, sopralluogo del Genio Civile sul luogo della frana a Cordici

È stato effettuato questa mattina un sopralluogo congiunto tra Comune di Torraca e Genio Civile di Salerno sul luogo della frana che ha interessato l’area del sagrato del Santuario della Madonna dei Cordici.
Il movimento franoso, verificatosi lo scorso 5 febbraio, ha causato uno sprofondamento di circa due metri della sede stradale, compromettendo la viabilità e rendendo difficoltoso l’accesso alle abitazioni della zona.
L’area interessata dal dissesto si estende per circa 2.500 metri quadrati. In corso sul posto i lavori per la messa in sicurezza dei sottoservizi con la creazione di alcuni bypass.
Il Genio Civile, presente stamani assieme al vicesindaco Daniele Zicarelli ed al responsabile dell’ufficio tecnico comunale Vincenzo Bruzzese, ha chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico urgente per programmare un intervento strutturale definitivo. Richiesti inoltre interventi emergenziali per circa 100 mila euro.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.