Torna l’appuntamento con la Festa della Collina ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana

12/08/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Appuntamento, da domenica 16 a mercoledì 19 agosto, ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana, in Piazza D’Acunti, per la Festa della Collina.

Quattro giorni di gusto e divertimento, con specialità irresistibili tra primi, seconde, lumache in umido, scamorza arrostita, pecora alla pastorale e dolci paesani.

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Per i più piccoli: gonfiabili, giostre, teatrino e animazione. E ogni sera spettacoli musicali. Gran finale mercoledì con Zeketam in concerto!

Ne abbiamo parlato in onda con il presidente dell’Associazione Culturale La Collina, Vincenzo D’Acunti

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festa della collina
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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