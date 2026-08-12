Torna l’appuntamento con la Festa della Collina ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana

Appuntamento, da domenica 16 a mercoledì 19 agosto, ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana, in Piazza D’Acunti, per la Festa della Collina.
Quattro giorni di gusto e divertimento, con specialità irresistibili tra primi, seconde, lumache in umido, scamorza arrostita, pecora alla pastorale e dolci paesani.
Per i più piccoli: gonfiabili, giostre, teatrino e animazione. E ogni sera spettacoli musicali. Gran finale mercoledì con Zeketam in concerto!
Ne abbiamo parlato in onda con il presidente dell’Associazione Culturale La Collina, Vincenzo D’Acunti
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festa della collina
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