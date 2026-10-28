Torna la cena dei sindaci solidali. Ne parliamo in diretta con Roberto Tuorto, del Banco Alimentare Campania

A Mercato San Severino la cena dei sindaci solidali.
Saranno oltre 400 tra sindaci, vice-sindaci, assessori e amministratori regionali a partecipare venerdì 30 ottobre dalle ore 19.30 al tradizionale appuntamento della cena dei sindaci solidali, organizzata dal Banco Alimentare nella nuova sede operativa regionale della Campania, in piazza Don Luigi Giussani a Mercato San Severino. Il Banco Alimentare Campania nel 2025 ha distribuito 11 milioni chili di cibo per un valore commerciale di circa 27 milioni di euro. Sono più di 200 i comuni che hanno aderito a Banco Alimentare per aiutare ogni mese persone bisognose attraverso la distribuzione di un pacco alimentare. Circa 400 sono inoltre le convenzioni con le organizzazioni partner territoriali come Caritas, parrocchie, mense per i poveri, banchi di solidarietà, centri di ascolto, associazioni ed enti del terzo settore che permettono un aiuto concreto a 218.144 persone bisognose della Campania. Ne abbiamo parlato in diretta con Roberto Tuorto, direttore generale del Banco Alimentare Campania
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Tuorto su cena solidale
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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