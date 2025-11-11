Torna in TV Veronica D’Elia, nella serie “Il Commissario Ricciardi 3″. Oggi nostra ospite

Torna in TV Veronica D’Elia, l’attrice di Atena Lucana, tra i protagonisti della serie “Il Commissario Ricciardi 3″.
Il talento di Veronica D’Elia l’ha consacrata nel ruolo della tata del commissario, con notevole apprezzamento da parte del pubblico. Ma Veronica si era fatta notare già nella nota e fortunata serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, dove aveva interpretato il ruolo dell’assassina in una puntata, mettendo in mostra le sue doti interpretative. Da ieri sera al via la terza stagione de “Il Commissario Ricciardi″ che scava nel passato e nella psiche dei personaggi. Abbiamo raggiunto al telefono Veronica D’Elia
