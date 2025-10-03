Torna in Campania la settimana della protezione civile con tanti eventi anche a Salerno 

Torna in Campania la “settimana della protezione civile” con numerosi appuntamenti dal 5 al 17 ottobre dedicati alla prevenzione e alla riduzione del rischio da disastri naturali, organizzati dalla Regione Campania. Titolo dell’iniziativa è “Più consapevoli oggi, più protetti domani”.
Istituita nel 2019, la Settimana della Protezione civile si tiene da allora in tutto il territorio nazionale in corrispondenza della “Giornata mondiale per la riduzione del rischio dei disastri naturali”, che si celebra il 13 ottobre. Si parte domenica 5 ottobre: nelle principali piazze della Campania torna “Io Non Rischio”, con la presenza dei volontari pronti a dare informazioni sulle buone pratiche e sui comportamenti da tenere per prevenire e ridurre gli effetti da rischi naturali.
Tra le città campane interessate ci sono Mercato San Severino con un evento in Piazza Ettore Imperio dalle 9 alle 12, e San Marzano Sul Sarno, in piazza Umberto I dalle 8.30 alle 13. La campagna dedicata alle buone pratiche di prevenzione tornerà anche domenica 12 ottobre con ulteriori piazze.
Le esercitazioni vere e proprie, con il coinvolgimento delle comunità e delle componenti del sistema di protezione civile, organizzate dalla Protezione civile della Regione Campania d’intesa con le Prefetture, sono sei, tra queste quella in programma a Salerno il 16 e 17 ottobre “Salerno non trema” dedicata alla prevenzione del rischio sismico.
