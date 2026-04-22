Torna dal 24 aprile al 3 maggio ad Auletta, Bianco Tanagro, il Festival del Carciofo Bianco

Auletta si prepara a vivere uno degli eventi più attesi. Torna infatti Bianco Tanagro, il festival dedicato al carciofo bianco della Valle del Tanagro. La manifestazione si svolgerà nel centro storico di Auletta nei giorni 24, 25, 26 e 30 aprile, 1, 2 e 3 maggio , articolandosi in due fine settimana all’insegna di gusto, spettacolo e tradizione.
L’inaugurazione ufficiale è fissata per il 25 aprile alle 11, alla presenza della showgirl Matilde Brandi, che riceverà anche il prestigioso Carciofo d’Oro 2026.
L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Auletta, ha un ricco programma di appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni, presentazioni, contest e show cooking.
Ne abbiamo parlato in diretta con Giuseppe Lupo
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festival del carciofo
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