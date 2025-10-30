Torna a camminare dopo uno straordinario intervento di neurochirurgia. Il racconto del coordinatore dell’equipe

Bloccato su una sedia a rotelle, 55 enne torna a camminare dopo la rimozione di un rarissimo tumore midollare grazie ad un complesso intervento di neurochirurgia. La storia arriva dal reparto di Clinica Neurochirurgica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi  d’Aragona di Salerno. È qui che l’equipe diretta dal professor Giorgio Iaconetta ha eseguito con successo un intervento molto complesso su un uomo di 55 anni costretto ormai da tempo su una sedia a rotelle. Camminare per lui era diventato impossibile. La causa era un rarissimo tumore  intramidollare, una cisti epidermoide localizzata a livello dorsale.

L’equipe, coordinata dal dott. Nicola Narciso (neurochirurgo con incarico di alta specialità in Neurochirurgia Spinale), ha pianificato l’intervento in ogni dettaglio, scegliendo un approccio microchirurgico calibrato sulla complessità del caso.    

Oggi ne abbiamo parlato in diretta con il dottore Narciso 

