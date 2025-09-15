Tonno rosso, da Cetara il progetto presentato oggi a Bruxelles per un mercato più favorevole al comparto

Dal vertice europeo del settore a Cetara nasce il progetto che sarà presentato oggi al Commissario Ue alla pesca per promuovere condizioni di mercato più favorevoli per l’intero comparto del tonno rosso.
Creare delle farm (“fattorie”) per l’allevamento in Italia del tonno rosso, con l’obiettivo di garantire ai consumatori un prodotto sempre più tracciato, trasparente e sostenibile, ma anche dalle caratteristiche organolettiche nuove, con le potenzialità per aprire nuovi mercati. È il progetto lanciato da Coldiretti Pesca al vertice europeo del settore organizzato a Cetara, una delle città simbolo della tradizione marinara tricolore, con la partecipazione di operatori e rappresentanti istituzionali provenienti dai principali Paesi produttori.
Un’iniziativa che oggi viene illustrato dal presidente Ettore Prandini e dalla responsabile nazionale di Coldiretti Pesca Daniela Borriello al Commissario Ue alla Pesca Costas Kadis nel corso di un incontro a Bruxelles.
Al centro del progetto di fattoria (farm) c’è l’idea di una sostenibilità a 360 gradi che abbracci il discorso ambientale, sociale ed economico. Oggi la maggior parte del tonno pescato nel Mediterraneo dalla flotta italiana viene destinato a Malta e Spagna, dove viene ingrassato per essere successivamente lavorato. Una fase della filiera che potrebbe essere riportata in Italia, creando le condizioni perché le imprese ittiche nazionali possano effettuare i necessari investimenti.
Un’occasione per rafforzare le prospettive occupazionali e crearne di nuove.
Ma nell’incontro di Bruxelles Coldiretti Pesca manifesterà anche la necessità di valorizzare e sostenere con politiche adeguate tutto il settore ittico per il suo sviluppo, ma anche per la sua sopravvivenza. A preoccupare è la proposta di bilancio presentata dalla Commissione Von der Leyen che va a tagliare i 2/3 dei fondi destinati al settore ittico, da 6,1 miliardi a poco più di 2 miliardi, con una perdita netta del 67%.
“È stato un importante momento di confronto per l’intero comparto tonno rosso del Mediterraneo”, ha detto a Radio Alfa, il Sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica.
