Tommaso Battaglini riconfermato alla presidenza nazionale di S.O.S. Antiracket Antiusura

Tommaso Battaglini, 53 anni, avvocato di Agropoli, è stato riconfermato alla presidenza nazionale dell’Associazione S.O.S. Antiracket Antiusura nel corso dell’ultima Assemblea dei Soci tenutasi presso la sede operativa dell’APS a Mercato S. Severino.
Con il voto unanime espresso e la nomina dei componenti Consiglio Direttivo – composto da Arturo Denza (dottore commercialista di Battipaglia), Paolo Diana (professore ordinario dell’Università di Salerno) e Giuseppe Napoli (comunicatore pubblico di Mercato S. Severino) Gerarda Merola (dottore commercialista di Palinuro) – si rinnova, dunque, la «piena ed incondizionata fiducia», sottolineano, nei confronti di Battaglini alla guida dell’APS impegnata da tempo nella lotta senza perimetri sul difficile terreno della prevenzione e il contrasto ai reati di usura e di estorsione e al sovraindebitamento.
Accanto alla riconferma della presidenza, il 2026 dell’Associazione inizia con il trasferimento della sede legale che dal primo gennaio è ufficialmente geolocalizzata in via Zammarrelli, a Salerno, presso la FENAILP provinciale.
Un transfer che rafforza l’alleanza con l’Associazione suggellata mesi fa da un Protocollo d’intesa che ha sostanziato il comune impegno civile a contrasto dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento.
“Nell’esprimere la mia gratitudine per la rinnovata fiducia accordata – dichiara Battaglini – anche per il 2026 si riconferma, con ancora più determinazione, la sforzo di ciascuno nell’assistere il maggior numero di vittime dal momento della denuncia sino alla fase giudiziaria attraverso il decisivo supporto del nostro Ufficio Legale. In parallelo, proseguirà il tour di sensibilizzazione e formazione nelle scuole, all’Università, tra le Forze dell’Ordine e nei centri di aggregazione, con particolare attenzione alle categorie più esposte come i giovani imprenditori, gli ambulanti, gli operatori del turismo e del piccolo commercio, in linea con il progetto di monitoraggio e tutoraggio delle vittime di usura ed estorsione e soggetti sovraindebitati a rischio usura”.
