“Tirrenica”, il documentario del salernitano Rosario Minervini premiato al Bif&st

Importante riconoscimento per il regista salernitano Rosario Minervini, che si è aggiudicato la Menzione Speciale per il Cinema Italiano al Bifest 2026 con il suo documentario “Tirrenica”.
Il documentario di Minervini, presentato in anteprima al festival di Salonicco, porta sul grande schermo una dimensione parallela e spesso invisibile: quella che vive, viaggia e scorre silenziosa lungo i margini dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Un’infrastruttura che smette di essere mero cemento per trasformarsi in un palcoscenico di vite complesse e affascinanti. Attraverso un approccio strettamente osservazionale, il regista salernitano tesse un racconto fatto di solitudini, dinamiche di sopravvivenza e quieta resistenza. La macchina da presa segue da vicino esistenze marginali ma potentissime: dall’abitacolo del tir di Antonella, conosciuta sulla strada come “La Sirenetta”, fino alle battaglie della giovane attivista Francesca, esplorando la stasi malinconica di chi abita all’ombra dei grandi viadotti.
Rosario Minervini ne ha parlato ai nostri microfoni.
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Rosario Minervini
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