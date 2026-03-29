“Tirrenica”, il documentario del salernitano Rosario Minervini premiato al Bif&st

29/03/2026 Primo Piano Nessun commento
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Importante riconoscimento per il regista salernitano Rosario Minervini, che si è aggiudicato la Menzione Speciale per il Cinema Italiano al Bifest 2026 con il suo documentario “Tirrenica”

Il documentario di Minervini, presentato in anteprima al festival di Salonicco, porta sul grande schermo una dimensione parallela e spesso invisibile: quella che vive, viaggia e scorre silenziosa lungo i margini dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Un’infrastruttura che smette di essere mero cemento per trasformarsi in un palcoscenico di vite complesse e affascinanti. Attraverso un approccio strettamente osservazionale, il regista salernitano tesse un racconto fatto di solitudini, dinamiche di sopravvivenza e quieta resistenza. La macchina da presa segue da vicino esistenze marginali ma potentissime: dall’abitacolo del tir di Antonella, conosciuta sulla strada come “La Sirenetta”, fino alle battaglie della giovane attivista Francesca, esplorando la stasi malinconica di chi abita all’ombra dei grandi viadotti.

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Rosario Minervini ne ha parlato ai nostri microfoni.

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Rosario Minervini
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AUTORE

Alessandro Mazzaro

Classe 1984, sono diventato giornalista pubblicista nel 2012. Dopo una lunga esperienza tra carta stampata e televisione, sono approdato alla radio, scoprendo la bellezza di questo mezzo proprio grazie a Radio Alfa. Il giornalismo è per me una scelta di vita, una passione che coltivo ogni giorno con dedizione. Suono il pianoforte. Amo la storia, la musica e la lettura. Ho scritto due libri, uno dei quali dedicato ai Depeche Mode.

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