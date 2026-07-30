Tindamé Street Festival: musica e sostenibilità a Monte San Giacomo grazie all’iniziativa green di Manzolillo srl

Promuovere il territorio puntando a scelte green e sostenibili
E’ questo lo spirito guida del Tindamé Street Festival in programma sabato 8 agosto alla Villa Comunale “Enrico Quaranta” di Monte San Giacomo, evento realizzato con la collaborazione della Manzolillo srl, società di ingegneria e architettura, main partner e sponsor dell’evento.
In occasione dell’evento la Manzolillo srl allestirà un’area relax e uno spazio food & beverage con bicchieri in polipropilene, perfettamente riutilizzabili, così da limitare il consumo della plastica monouso. I bicchieri saranno disponibili alla cassa versando una cauzione di 1 euro che sarà restituita alla riconsegna del bicchiere stesso.
Sul palco, dalle 21.00, si esibirà la band Atlante, proveniente da Torino, all’insegna del rock alternativo e dell’elettronica.
A seguire l’atteso concerto dei The Zen Circus, rock band toscana fondata a metà anni Novanta, che vanta anche un importante passaggio al Festival di Sanremo nel 2019 con il brano “L’amore è una dittatura”. Sul palco porteranno energia e provocazione ma anche gli episodi più introspettivi dell’ultimo album “Il male”.
A conclusione, il dj set di Dani Icebell del collettivo “Solamente Italiano”, con i grandi successi della musica italiana.
Tindamé Street Festival, sabato 8 agosto, alla Villa Comunale “Enrico Quaranta” di Monte San Giacomo, sarà, dunque, un evento che celebrerà non solo la grande musica ma anche l’ecosostenibilità grazie all’intuizione della Manzolillo srl.
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