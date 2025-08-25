“The Singer” a Re Panuozzo, a Montesano Scalo: ecco i vincitori del concorso canoro

Si è conclusa ieri sera l’11esima edizione di Re Panuozzo, l’evento dedicato allo street food napoletano che, come ogni anno, raduna tantissime persone in piazza Larocca a Montesano Scalo.
A conclusione della manifestazione, come da tradizione, il concorso canoro The Singer che offre la possibilità ai talenti musicali del territorio di cimentarsi in esibizioni canore. Ben tre le categorie per le quali si sono esibiti complessivamente 20 concorrenti.
Da quest’anno è stata introdotta una nuova categoria riservata ai cantautori, in collaborazione con Radio Alfa, che hanno gareggiato proponendo i loro inediti. Quattro i finalisti: Marco Cavaliere con “Santamarta”, Eagle One con”Baila”, Amasu con “Era tutto previsto”, Gabriele Piro con “Hotel”.
Ad aggiudicarsi il primo posto è stato Amasu, all’anagrafe Angelo Masullo, originario di Montesano sulla Marcellana, con l’inedito “Era tutto previsto” che ha colpito la giuria per l’orecchiabilità della linea melodica e, allo stesso tempo, la profondità del testo. Il brano sarà in rotazione su Radio Alfa. I quattro inediti saranno in onda su Alfa Lab, la radio dedicata agli artisti del territorio fruibile in Dab+ e on line all’indirizzo radioalfalab.it
Per la categoria “Cover – Senior” ha trionfato Monica Falcone, originaria di Lagonegro, che, con la sua versione del brano “I told you things” di Gracie Abrams, ha conquistato tutti per precisione e tecnica vocale. Per la vincitrice, grazie al supporto della BCC Magna Grecia, main sponsor della serata, la possibilità di prendere parte ad uno stage formativo con il celebre Maestro Enzo Campagnoli nel mese di settembre. Al secondo posto si è classificata Marianna Cirillo, originaria di Scafati, con la sua interpretazione precisa e intensa di “Luce” di Elisa; terzo posto per Nunzia Maniglia, originaria di Montesano sulla Marcellana, in costante crescita con “La cura per me” di Giorgia.
Come sempre, particolarmente attese anche le esibizioni della categoria “Cover – Junior”. A vincere è stato Gianrocco Innamorato con la sua intensa versione del difficilissimo brano “Bossa nova” di Billie Eilish; secondo posto per Emanuela Rinaldi con la coinvolgente interpretazione de “Il pescatore” di Fabrizio De Andrè; a completare il podio Noemi Sciancalepore con la dolcissima rivisitazione di “A modo tuo” di Elisa.
A presiedere la giuria la giovane soprano di Montesano sulla Marcellana, Martina Bianculli, sempre più proiettata sui palcoscenici internazionali; in giuria anche il tenore di grande esperienza Daniele Lettieri; il maestro Leo Giuliano della scuola di musica “Stilnovo” e musicista della Stil Novo Band; il nostro Pierpaolo Fasano.
La serata è stata presentata da Raffaele Giuliano e da Giuseppe Giuliano ed è stata allietata dalle esibizioni live della Stilnovo Band, oltre che dalle esibizioni delle vincitrici dello scorso anno (Martina Romaniello per la categoria Senior e Giada Godino per la categoria Junior).
Ospite della serata il mago illusionista Manuel Guarnori
Re Panuozzo e il concorso canoro The Singer vi danno appuntamento al prossimo anno!
