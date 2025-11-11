“Ho la testa dura e sto bene”, il granata Luca Villa rassicura i tifosi dopo aver perso i sensi in campo

11/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
“È stata una brutta botta ma ho la testa dura e sto bene! Grazie a tutti per l’affetto ricevuto, mi avete cercato in tanti! Un ringraziamento speciale al personale medico e infermieristico del Ruggi. Ci vediamo presto, forza Salernitana“.

E’ il messaggio postato attraverso i social con cui Luca Villa ha voluto rassicurare, direttamente all’ospedale “Ruggi” di Salerno”, i tifosi granata dopo i momenti di terrore vissuti all’inizio del match all’Arechi tra Salernitana e Crotone. Il calciatore granata è rimasto a terra, privo di sensi, dopo un duro scontro di gioco con Piovanello. 

Villa è già tornato a casa. Oggi non si allenerà.

