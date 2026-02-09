Tesoretto da 8 milioni di euro al Comune di Salerno grazie alle multe stradali. Il punto con il Mattino di Salerno

Un tesoretto da quasi 8 milioni di euro nelle casse del comune di Salerno è stato realizzato nel corso del 2025 grazie alle multe stradali. Nel 2024 erano stati introitati circa 6,7 milioni di euro. In un anno l’aumento dell’incasso derivante delle multe è stato del 18,6%.
In cinque anni – come riporta il quotidiano “Il Mattino” – l’incremento complessivo supera il 140%, con un andamento che, al netto di un assestamento nel 2023, mostra una crescita progressiva e ormai consolidata. Gli incassi delle multe diventano un indicatore strutturale delle politiche urbane e della capacità di riscossione. Abbiamo commentato i dati con il collega Gianluca Sollazzo del quotidiano Il Mattino di Salerno.
Gianluca Sollazzo su tesoretto multe a Salerno
