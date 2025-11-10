Terzo corso di formazione per PA organizzato dalla Comunità Montana Vallo di Diano. Si è parlato di “Forme di partecipazione pluricollettiva e pluricomposta”

Si è svolto venerdì 7 novembre scorso a Padula il terzo corso di formazione per PA organizzato dalla Comunità Montana Vallo di Diano. Nell’ambito del macro argomento sulle novità del Codice dei Contratti, si è parlato di “Forme di partecipazione pluricollettiva e pluricomposta”.
A relazionare, come nelle due precedenti occasioni, l’avvocato e docente UniSa, Francesco Armentante. A presiedere il tavolo, Gaetano Spano, assessore alla Comunità montana Vallo di Diano. “Abbiamo voluto organizzare un percorso di più incontri, non solo per aggiornare gli operatori del settore, ma soprattutto per creare momenti di confronto e crescita comune tra amministratori, tecnici e professionisti del territorio” è stata la sua introduzione. “Crediamo molto nella formazione continua, perché una Pubblica Amministrazione moderna e trasparente si costruisce solo con la conoscenza e la collaborazione” ha continuato Spano “grazie all’intervento del professor Armenante, per la sua presenza e per la disponibilità con cui continua a condividere con noi la sua competenza e la sua esperienza accademica e professionale. E grazie anche al Segretario Generale, dottor Lucio Pisano, per il lavoro di coordinamento che rende possibile questo ciclo formativo, e naturalmente a tutti voi che avete scelto di partecipare”. Altri incontri sono previsti da qui alla fine 2025, come certifica lo stesso assessore Spano “Continueremo a promuovere occasioni come questa, convinti che la formazione sia uno strumento concreto per rendere le nostre istituzioni sempre più efficienti e vicine alle esigenze del territorio. Concludo ribadendo l’impegno nel sostenere iniziative di formazione e di crescita condivisa solo attraverso la conoscenza e la collaborazione possiamo costruire un territorio più forte più competente e più unito”.
