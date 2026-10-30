Terza corsia sul Raccordo Sa/Av, ancora incertezze sui lavori. Il punto sul progetto con il consigliere regionale Luca Cascone

Il Raccordo Sa/Av è un’arteria strategica che collega il Nord al Sud, connettendo l’autostrada A30 con la A2, ma ancora stretta, obsoleta e priva di ogni sistema di sicurezza e che al puntuale incidente quotidiano, diventa un inferno dividendo l’Italia in due. E’ successo ieri con l’incidente del tir che ha danneggiato il cavalcavia provocando la chiusura del raccordo per circa 8 ore creando il caso assoluto del traffico diretto a Salerno e più a sud. Urgono più che mai i lavori per realizzare la terza corsia.
Per cercare di capire il progetto a che punto è e quali sono gli impedimenti abbiamo ospitato in diretta il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Commissione Lavori e Trasporti della Regione Campania.
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Luca Cascone su ammodernamento raccordo sa/av
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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