Terrorismo, respinge le accuse lo studente universitario di Cava de’ Tirreni arrestato dalla Polizia

Respinge le accuse lo studente 21enne di Cava de’ Tirreni, arrestato sabato scorso dalla Polizia nell’ambito di un’indagine per terrorismo dalla Dda di Salerno.
“Non volevo fare alcun attentato e non avevo preparato alcuna bomba, cercavo solo di piacere e avere visibilità”. E’ quanto avrebbe detto durante l’interrogatorio di ieri davanti al giudice delle indagini preliminari. Il ragazzo è accusato di detenzione di materiale con istruzioni per la preparazione o l’uso di ordigni con finalità di terrorismo e di armi clandestine.
Il giovane è stato arrestato al termine di una perquisizione disposta dalla Procura che ha portato al sequestro di due pistole, 107 munizioni, due coltelli e una katana lunga 50 centimetri. Il 21enne era attenzionato, così come le sue conversazioni e la chat nella quale parlava con altre persone già da un mese.
L’indagine era partita infatti da una segnalazione dell’Aise (Agenzia informazioni sicurezza esterna), secondo cui il 21enne effettuava ricerche online di manuali, sull’addestramento, sulle armi e sulla preparazione di esplosivi, oltre a pubblicazioni riconducibili allo Stato Islamico. Dagli accertamenti era emerso che avrebbe manifestato l’intenzione di realizzare azioni violente. Il ragazzo ha confessato di aver mentito e millantato su più argomenti, spiegando di non aver preparato alcun ordigno. Le indagini proseguono. Questa mattina, abbiamo commentato la notizia con il collega Domenico Gramazio, del quotidiano La Città di Salerno.
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Domenico Gramazio su studente arrestato per terrorismo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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