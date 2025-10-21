Terrorismo, 33enne arrestato a Sicignano degli Alburni. Molto attivo con la sua propaganda su TikTok

Ritenuto gravemente indiziato del reato di istigazione a delinquere e apologia di più delitti di terrorismo commessi attraverso strumenti informatici e telematici, un 33enne di origini tunisine, domiciliato a Sicignano degli Alburni, questa mattina, è stato arrestato al termine di un’articolata indagine coordinata dal Gruppo Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Salerno. L’uomo è ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Secondo l’accusa, il 33enne avrebbe pubblicato e diffuso sul proprio profilo “TikTok” numerosi video e immagini inneggianti alla jihad islamica e allo Stato Islamico, la cui natura terroristica è riconosciuta a livello internazionale.
Il materiale di propaganda veicolato includeva lodi ai suoi leader, alle sue dottrine, alle pratiche violente, all’uso delle armi, al sacrificio della vita dei martiri e all’odio per gli infedeli, con specifico riferimento alle uccisioni di cristiani.
È stato documentato che l’indagato avrebbe pubblicato più di 200 video e immagini inneggianti alla strategia terroristica dello Stato Islamico. Aveva continuato la sua propaganda anche dopo una perquisizione personale e locale eseguita a ottobre 2024.
