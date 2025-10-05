Terrore a Salerno, auto piomba in un ristorante a Fuorni. Ferita una donna

05/10/2025 Cronaca Nessun commento
Attimi di terrore questo pomeriggio al quartiere Fuorni, nella città di Salerno.

Per ragioni da verificare, legate forse a questioni personali, un uomo sarebbe balzato con l’auto, una Smart, all’interno del ristorante Compagnia del Concord, sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala.

Durante la manovra, una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Sembrerebbe che l’uomo stesse già provando, da qualche minuto, ad accedere all’interno del ristorante, per cui le Forze dell’Ordine erano già state allertate e, subito dopo, i poliziotti hanno braccato l’uomo portato poi in caserma.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura e verificata l’assenza di altri pericoli.

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

