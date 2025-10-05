Terrore a Salerno, auto piomba in un ristorante a Fuorni. Ferita una donna

Attimi di terrore questo pomeriggio al quartiere Fuorni, nella città di Salerno.
Per ragioni da verificare, legate forse a questioni personali, un uomo sarebbe balzato con l’auto, una Smart, all’interno del ristorante Compagnia del Concord, sfondando la parete e terminando la corsa al centro della sala.
Durante la manovra, una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.
Sembrerebbe che l’uomo stesse già provando, da qualche minuto, ad accedere all’interno del ristorante, per cui le Forze dell’Ordine erano già state allertate e, subito dopo, i poliziotti hanno braccato l’uomo portato poi in caserma.
I Vigili del Fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza l’area e la vettura e verificata l’assenza di altri pericoli.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.