Terremoto Venezuela, trovato il corpo di Enzo Cuomo, ancora disperse la moglie e la figlia

29/06/2026 Cronaca, Primo Piano Nessun commento
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È stata trasferita a Bello Monte, al principale centro di raccolta e identificazione delle vittime del terremoto di Caracas, la salma di Enzo Cuomo, il 63enne originario di Laviano recuperato tra le macerie dell’edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes. Nella struttura saranno eseguite le procedure di identificazione e gli accertamenti previsti.

Proseguono intanto le ricerche della moglie, Trini Adrian di 53 anni, e della figlia Isabella di 22, ancora disperse. Al momento della scossa, la famiglia era in casa al 14esimo piano dell’edificio “Petunia”, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas che è crollato. Si suppone che anche le due donne siano morte. Un medico, vicino alla famiglia, avrebbe già riconosciuto il corpo del 63enne. Sul luogo del crollo è operativa una squadra di soccorso specializzata giunta dal Messico, impegnata nelle operazioni di scavo tra le macerie dello stabile. Unico superstite, il figlio Carlo Francesco che si trova in Italia per cure mediche.

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Tragica coincidenza: i nonni materni di Enzo erano morti durante il sisma dell’80, sepolti dalle macerie della loro casa di Laviano.

 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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