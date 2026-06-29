Terremoto Venezuela, trovati i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia

Svanite le ultime speranze di ritrovare in vita la famiglia di origine salernitana dispersa dopo il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I soccorritori hanno estratto senza vita dalle macerie dell’edificio “Petunia”, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, della moglie Trini Adrian, 53 anni, e della figlia Isabella, di 22 anni.
Dopo ore di apprensione, alimentate dall’allarme lanciato dall’Italia dal fratello di Enzo, Gerardo Cuomo, è arrivata la conferma che nessuno dei tre è riuscito a sopravvivere. L’unico superstite della famiglia è Carlo Francesco, che da alcuni anni vive a Milano, dove si era trasferito per sottoporsi a cure mediche.
Incredibile e drammatica coincidenza, i nonni materni di Enzo Cuomo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, persero la vita nel terremoto dell’Irpinia del 1980, rimanendo sotto le macerie a Laviano.
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