Terremoto in Irpinia, tre scosse in serata. La più forte avvertita anche nel Salernitano

Sono state avvertite anche nel Salernitano le tre scosse di terremoto che, ieri sera, hanno fatto tremare l’Irpinia: la più forte, di magnitudo 4 alle 21.49 in località Montefredane, ad una profondità di 14 km.
Alle 21,59 una seconda scossa di magnitudo 2 con epicentro a Prata di Principato Ultra a una profondità di 19 chilometri e alle 22,08 la terza di magnitudo 2,4 a Montefredane, a una profondità di 11 chilometri.
Non ci sono stati feriti e dagli accertamenti condotti nella notte non sono emersi particolari danni o criticità ma ad Avellino e in diversi paesi la gente si è riversata in strada e qualcuno ha preferito non dormire in casa.
Domani le scuole resteranno chiuse in tutta l’Irpinia a titolo precauzionale.
Altre due scosse erano state già avvertite venerdì alle 13 con epicentro a Grottolella e ieri alle 10.00 a Montefredane. Queste scosse non sono di origine tettonica e riguardano le faglie regionali dell’Irpinia, quindi non sono collegate con il Vesuvio o i Campi Flegrei dove peraltro c’è stata una scossa in serata di magnitudo 3,1.
In Irpinia è ancora vivo il ricordo del devastante sisma del 1980 in cui morirono quasi 3mila persone, del quale il 23 novembre ricorre il 45esimo anniversario.
