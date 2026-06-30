Terremoto in Venezuela, Gerardo Cuomo ricorda a Radio Alfa il fratello Enzo e la famiglia deceduta

Sale a 16 il numero dei cittadini italiani deceduti nel terremoto che ha colpito il Venezuela.
Secondo i dati ufficiali i connazionali feriti sono quattro, mentre sono 40 i dispersi e 29 quelli finora rintracciati. Tra le ultime vittime accertate figura una famiglia di cinque persone originaria di Licusati, frazione del Comune di Camerota. In precedenza erano stati recuperati i corpi di Trini Adrian, 53 anni, della figlia Isabella Cuomo, 22 anni, e di Enzo Cuomo, 63 anni, marito e padre della famiglia, architetto originario di Laviano. I tre si trovavano nell’edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma.
A Radio Alfa ospite Gerardo Cuomo, fratello di Enzo
Ascolta
Testimonianza Gerado Cuomo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.