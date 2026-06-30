Terremoto in Venezuela, Gerardo Cuomo ricorda a Radio Alfa il fratello Enzo e la famiglia deceduta

30/06/2026 Primo Piano Nessun commento
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Sale a 16 il numero dei cittadini italiani deceduti nel terremoto che ha colpito il Venezuela.

Secondo i dati ufficiali i connazionali feriti sono quattro, mentre sono 40 i dispersi e 29 quelli finora rintracciati. Tra le ultime vittime accertate figura una famiglia di cinque persone originaria di Licusati, frazione del Comune di Camerota. In precedenza erano stati recuperati i corpi di Trini Adrian, 53 anni, della figlia Isabella Cuomo, 22 anni, e di Enzo Cuomo, 63 anni, marito e padre della famiglia, architetto originario di Laviano. I tre si trovavano nell’edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. 

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A Radio Alfa ospite Gerardo Cuomo, fratello di Enzo

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Testimonianza Gerado Cuomo
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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