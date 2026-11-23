Ricorre oggi l’anniversario del terremoto del 23 novembre 1980 che colpì Campania e Basilicata tra le province di Avellino, Salerno e Potenza. La scossa alle 19:34 durò 90 secondi, durante i quali interi comuni furono distrutti. I comuni più duramente colpiti furono quelli di Castelnuovo di Conza, Conza della Campania, Laviano, Lioni, Sant’Angelo dei Lombardi, Senerchia, Calabritto e Santomenna. Quasi 3mila furono i morti, 9.000 feriti, 300mila senza tetto, 150mila abitazioni distrutte.
In Campania sono 542 i comuni che hanno ricevuto fondi per la ricostruzione post terremoto ‘80 per un valore complessivo di circa 7 miliardi e mezzo di euro, di cui circa 1,5 miliardi di euro alla provincia di Salerno. Dopo 46 anni dal sisma la ricostruzione è ancora incompleta essendo a poco più dell’80%. Progetti lievitati di molte volte rispetto ai costi iniziali, per non parlare delle inchieste per truffe e infiltrazioni della criminalità negli appalti. Il punto sulle cose ancora da fare per la sicurezza del territorio e degli edifici a distanza di 46 anni dal terremoto ’80. Ne abbiamo parlato con il geologo Gaetano Sammartino, presidente della Sezione Campania della Società Italiana di Geologia Ambientale.
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Gaetano Sammartino a 46 anni dal sisma 80
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