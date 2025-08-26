I terrazzamenti della Costiera Amalfitana in pietra a secco sono patrimonio dell’umanità per l’agricoltura

I terrazzamenti della Costiera Amalfitana in pietra a secco coltivati con limoneti, uliveti e vigneti sono diventati patrimonio dell’umanità per l’agricoltura.
A designare il nuovo sito in Italia, insieme ad altri due in Giappone, è il comitato scientifico della Fao. A oggi i ‘Sistemi del Patrimonio Agricolo di rilevanza mondiale’ (Giahs) sono 102 in 29 Paesi, con il Giappone che raggiunge 17 designazioni e l’Italia che arriva a quota tre, insieme agli ulivi di Assisi e Spoleto e i vitigni del Soave già riconosciuti nel 2018.
“Si tratta di sistemi dinamici e resilienti, custodi di una ricca agrobiodiversità, di saperi tradizionali, di culture e paesaggi preziosi, gestiti in modo sostenibile da agricoltori, pastori, pescatori e comunità forestali, che contribuiscono ai mezzi di sussistenza locali e alla sicurezza alimentare”, spiega la Fao in una nota.
Sui ripidi terrazzamenti della Costiera Amalfitana, comunità agricole secolari hanno modellato un paesaggio unico fatto di limoneti, uliveti e vigneti affacciati sul mare. L’iconico limone ‘Sfusato Amalfitano’ viene coltivato sotto pergolati di castagno, con tecniche manuali, e raccolto dai cosiddetti contadini volanti — un termine che richiama la loro abilità nel camminare e bilanciarsi sui pergolati durante la raccolta. I terrazzamenti in pietra a secco prevengono l’erosione, stabilizzano il terreno e regolano acqua e temperatura. Su un ettaro si possono contare fino a 800 alberi di limone, con rese fino a 35 tonnellate, ottenute con pratiche a basso impatto e senza pesticidi. Il territorio ospita inoltre oltre 970 specie vegetali, inclusa flora mediterranea rara. Le donne svolgono un ruolo fondamentale, contribuendo al lavoro agricolo e alla trasmissione delle tradizioni. Il sistema terrazzato è anche riconosciuto come Patrimonio mondiale Unesco, rappresentando un potente esempio di agricoltura montana mediterranea sostenibile.
