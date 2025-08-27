Terrazzamenti Costiera Amalfitana patrimonio agricolo mondiale. Il commento di Nicola Caputo

27/08/2025 Attualità, Economia, Primo Piano

“Un traguardo straordinario che premia la resilienza dei nostri agricoltori, la sapienza tramandata di generazione in generazione e la bellezza senza tempo della Campania”.

Così l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, in merito al riconoscimento a “patrimonio dell’umanità per l’agricoltura” dei terrazzamenti della Costiera Amalfitana in pietra a secco coltivati con limoneti, uliveti e vigneti.

Caputo ha ricordato la visita del 2021, quando accompagnò il Direttore Generale della FAO Qu Dongyu e il Vice Direttore Maurizio Martina a conoscere da vicino la coltivazione del limone Sfusato Amalfitano.

“Questo riconoscimento è anche un messaggio al mondo: la Campania è una terra che sa unire tradizione e futuro, natura e cultura, resilienza e innovazione” così l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo

Abbiamo raccolto la soddisfazione dell’Assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo
Caputo su agricoltura
