Terminati i lavori sulla linea storica Napoli-Salerno. Da domani riparte anche la metro a Salerno

Si sono conclusi gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) sulla linea storica Napoli – Salerno e nella stazione di Salerno.
In totale sono stati circa 250 i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici, operativi contemporaneamente 24 ore su 24, per un investimento economico complessivo di oltre 20 milioni di euro.
Le lavorazioni, particolarmente complesse, hanno riguardato: realizzazione di un nuovo marciapiede con pensilina e di un nuovo ascensore a servizio del binario VIII e prolungamento del sottopassaggio nella stazione di Salerno; interventi infrastrutturali ai binari della stazione di Salerno, con importanti benefici per la gestione del traffico ferroviario della Metropolitana leggera di superfice Salerno – Arechi; attività propedeutiche di attrezzaggio della linea per l’installazione del sistema Ertms (European rail transport management system), il più evoluto sistema tecnologico per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni già adottato sulle linee alta velocità; realizzazione di nuove scale ed opere civili propedeutiche all’istallazione di nuovi impianti ascensore di collegamento tra marciapiedi e sottopasso, restyling architettonico e funzionale del sottopasso stesso, adeguamento dei marciapiedi ed interventi di risanamento delle pensiline esistenti o realizzazione di nuove coperture metalliche nelle stazioni di Nocera Superiore e Torre del Greco; interventi diffusi di restyling delle stazioni di Salerno Irno, Portici, Scafati e l’installazione di una nuova pensilina per i viaggiatori presso la stazione di Pietrarsa; interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto ferroviario in trincea tra Santa Maria la Bruna e Torre Annunziata Città; consolidamento, impermeabilizzazione e miglioramento sismico di alcuni ponti e viadotti presenti in tratta oltre ad alcuni interventi mirati all’infrastruttura diffusi lungo tutta la linea ferroviaria.
Conclusi tutti gli interventi, torneranno così progressivamente a circolare i treni regionali sulle direttrici interrotte: sulla linea storica Napoli – Salerno, nel tratto tra Napoli San Giovanni – Barra e Nocera Inferiore e tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, si tornerà a viaggiare a partire dalle 19:30 di oggi, mercoledì 3 settembre, mentre la linea metropolitana di Salerno sarà riaperta al pubblico dalle ore 6 di domani, giovedì 4 settembre.
