Tentato omicidio a Pontecagnano Faiano a dicembre, arrestato

È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Salerno, l’uomo ritenuto l’autore di un tentato omicidio avvenuto a Pontecagnano Faiano lo scorso 9 dicembre, quando avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un’altra persona.

I Carabinieri hanno trovato anche 2,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una borsa contenente una pistola semiautomatica e un revolver, entrambe con matricola abrasa e pronte all’uso.

E’ stato quindi anche arrestato per detenzione e ricettazione di armi clandestine.

