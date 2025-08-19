Tentato furto in appartamento a Salerno, due uomini arrestati dalla Polizia

19/08/2025 Cronaca Nessun commento

Due arresti sono stati eseguiti la scorsa notte a Salerno da agenti della Squadra Volante dopo aver sorpreso due cittadini georgiani a tentare un furto in un appartamento. Si sarebbero introdotti in un palazzo e tentato di forzare la porta d’ingresso di un appartamento.

I rumori sospetti hanno richiamato l’attenzione di un residente che ha subito allertato il 112. I poliziotti, dopo aver rilevato i segni di effrazione sulla porta dell’abitazione, hanno ispezionato il palazzo trovando i due uomini mentre cercavano di nascondersi nel sottotetto.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento