Tentato furto in appartamento a Salerno, due uomini arrestati dalla Polizia

Due arresti sono stati eseguiti la scorsa notte a Salerno da agenti della Squadra Volante dopo aver sorpreso due cittadini georgiani a tentare un furto in un appartamento. Si sarebbero introdotti in un palazzo e tentato di forzare la porta d’ingresso di un appartamento.
I rumori sospetti hanno richiamato l’attenzione di un residente che ha subito allertato il 112. I poliziotti, dopo aver rilevato i segni di effrazione sulla porta dell’abitazione, hanno ispezionato il palazzo trovando i due uomini mentre cercavano di nascondersi nel sottotetto.
