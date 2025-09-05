Tentato furto a Battipaglia della banda dell’Audi. Furto a segno a Polla in un distributore carburanti

La banda di ladri dell’Audi ha colpito ancora una volta. Lo ha fatto stanotte, intorno alle 3, a Battipaglia, ai danni del Bar Tabacchi Fasulo, in via Roma. I malviventi, almeno 5, giunti sul posto sull’auto di grossa cilindrata, vestiti di nero, hanno tentato il colpo ai danni dell’attività commerciale. I ladri hanno forzato la saracinesca, ma hanno incontrato la resistenza della blindatura che ha impedito di entrare nei locali. Nel frattempo si è attivato anche l’allarme e i fumogeni che hanno messo in fuga i malviventi. Restano comunque i danni all’ingresso del bar tabacchi. Avviate le indagini.
Furto a segno invece nella notte a Polla in un distributore di carburante lungo la Statale 19. I ladri, intorno alle 3, hanno usato un trattore per sradicare la colonnina per le banconote del selfie e in pochi minuti sono riusciti a portare via la cassa. I ladri, almeno in tre, hanno agito in pochi minuti. Ingente il bottino e anche notevole il danno al distributore. Indagano i carabinieri.
