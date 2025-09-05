Tentato furto a Battipaglia della banda dell’Audi. Furto a segno a Polla in un distributore carburanti

05/09/2025 Cronaca Nessun commento

La banda di ladri dell’Audi ha colpito ancora una volta. Lo ha fatto stanotte, intorno alle 3, a Battipaglia, ai danni del Bar Tabacchi Fasulo, in via Roma. I malviventi, almeno 5, giunti sul posto sull’auto di grossa cilindrata, vestiti di nero, hanno tentato  il colpo ai danni dell’attività commerciale. I ladri hanno forzato la saracinesca, ma hanno incontrato la resistenza della blindatura che ha impedito di entrare nei locali. Nel frattempo si è attivato anche l’allarme e i fumogeni che hanno messo in fuga i malviventi. Restano comunque i danni all’ingresso del bar tabacchi. Avviate le indagini. 

Furto a segno invece nella notte a Polla in un distributore di carburante lungo la Statale 19. I ladri, intorno alle 3, hanno usato un trattore per sradicare la colonnina per le banconote del selfie e in pochi minuti sono riusciti a portare via la cassa. I ladri, almeno in tre, hanno agito in pochi minuti. Ingente il bottino e anche notevole il danno al distributore. Indagano i carabinieri.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento