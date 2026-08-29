Tentata truffa del finto finanziere a Bari, arrestato 26enne salernitano

E’ un 26enne salernitano uno dei due giovani arrestati, tre giorni fa, dalla Polizia, a Bari, per una tentata truffa ad una 70enne del posto con la tecnica del finto finanziere per rubarle gioielli. Il complice è un 28enne tunisimo, irregolare sul territorio. Entrambi hanno precedenti di Polizia.
Sono stati messi in fuga dalle urla della donna e bloccati dai poliziotti che, nella colluttazione, hanno riportato lievi lesioni. Per il 26enne salernitano sono stati disposti i domiciliari, per il 28enne invece il carcere. I due sono stati anche denunciati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
Gli investigatori hanno accertato che i due, avevano tentato di truffare la 70enne che ha spiegato di aver ricevuto una telefonata da parte di un presunto finanziere, che le preannunciava la necessità di controllare tutti i suoi gioielli in quanto, a seguito di indagini, sarebbero risultati provati di una rapina, aggiungendo che sarebbe arrivato a casa sua un collega, poi identificato nell’uomo bloccato dagli agenti. Lei lo ha fatto entrare, predisponendo su un tavolo i gioielli da controllare. Resasi conto che c’era qualcosa di strano, ha poi iniziato ad urlare e chiedere aiuto, costringendo il finto finanziere a scappare. A quel punto sono intervenuti i poliziotti che hanno arrestato lui e il presunto complice.
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