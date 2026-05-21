Tentata truffa ad anziana a Maiori, arrestati due uomini

Un altro tentativo di truffa in costiera amalfitana. E’ stato sventato dai carabinieri che a Maiori hanno arrestato due persone, un cittadino italiano ed un cittadino straniero, accusati di tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana signora del luogo.
La vittima è stata contattata telefonicamente utilizzando la tecnica del finto nipote in difficoltà economiche che ha chiesto la somma di 5mila euro per pagare le spese universitarie. La donna insospettita ha contattato i carabinieri con un altro telefono. i militari sono intervenuti rapidamente intercettando il presunto truffatore che ha tentato la fuga raggiungendo il complice che lo aspettava in auto. Entrambi sono stati ammanettati.
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