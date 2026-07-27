Tentata rapina alle Poste al quartiere Fuorni di Salerno, arrestato 51enne

Un 51enne è stato arrestato dalla Polizia e posto ai domiciliari per tentata rapina aggravata avvenuta il 17 giugno scorso all’ufficio postale di via Ostaglio, al quartiere Fuorni, a Salerno.
Secondo le indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, l’uomo, insieme ad un complice con il volto coperto, avrebbe tentato di farsi consegnare il denaro presente in cassa. Il colpo sarebbe però fallito dopo una colluttazione con una cliente che sarebbe stata anche colpita con un calcio e minacciata con una pistola dal complice, consentendo ai due di fuggire in scooter.
Durante la perquisizione sono stati sequestrati due caschi, capi di abbigliamento e accessori ritenuti utilizzati durante la tentata rapina.
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