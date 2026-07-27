Tentata rapina alle Poste al quartiere Fuorni di Salerno, arrestato 51enne

27/07/2026 Cronaca Nessun commento
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Un 51enne è stato arrestato dalla Polizia e posto ai domiciliari per tentata rapina aggravata avvenuta il 17 giugno scorso all’ufficio postale di via Ostaglio, al quartiere Fuorni, a Salerno.

Secondo le indagini, condotte attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, l’uomo, insieme ad un complice con il volto coperto, avrebbe tentato di farsi consegnare il denaro presente in cassa. Il colpo sarebbe però fallito dopo una colluttazione con una cliente che sarebbe stata anche colpita con un calcio e minacciata con una pistola dal complice, consentendo ai due di fuggire in scooter.

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Durante la perquisizione sono stati sequestrati due caschi, capi di abbigliamento e accessori ritenuti utilizzati durante la tentata rapina.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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