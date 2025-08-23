Tentano furto con camion a distributore di carburante ad Eboli, colpo fallito

23/08/2025 Cronaca Nessun commento

E’ fallito un colpo tentato, nella notte tra giovedì e venerdì, in un distributore di carburante ad Eboli. La banda di ladri è entrata in azione, in località  Santa Cecilia, intorno alle 3.30.

Con un camion hanno tentato di sfondare la colonnina del self service, per portare via i soldi all’interno, ma sono rimasti incastrati con il veicolo e sono stati costretti alla fuga a piedi. Sul posto sono poi giunti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Furto fallito ma è ingente il danno subito dal titolare del distributore, circa 30mila euro.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento