Tentano furto con camion a distributore di carburante ad Eboli, colpo fallito

E’ fallito un colpo tentato, nella notte tra giovedì e venerdì, in un distributore di carburante ad Eboli. La banda di ladri è entrata in azione, in località Santa Cecilia, intorno alle 3.30.
Con un camion hanno tentato di sfondare la colonnina del self service, per portare via i soldi all’interno, ma sono rimasti incastrati con il veicolo e sono stati costretti alla fuga a piedi. Sul posto sono poi giunti i carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili.
Furto fallito ma è ingente il danno subito dal titolare del distributore, circa 30mila euro.
