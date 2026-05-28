Tenta di evitare un controllo, detenuto ferisce due agenti della Penitenziaria nel carcere di Salerno

Tenta di ostacolare un controllo nella sua cella, detenuto ferisce due agenti della Penitenziaria nel carcere di Salerno.
E’ accaduto nella giornata di ieri. Il detenuto ha prima minacciato gli agenti e poi si è scagliato contro di loro dopo aver staccato il piede di un tavolino ferendo il Comandante del Reparto, colpito al polso, e poi un agente di Polizia Penitenziaria, ferito ad una spalla. Quest’ultimo è stato costretto a recarsi in ospedale per accertamenti.
Nel corso della successiva perquisizione della cella, ben nascosti, sono stati scoperti due telefoni cellulari poi sequestrati. Il detenuto è stato già trasferito in un altro carcere.
Sulla vicenda sono intervenuti anche i sindacati Uspp e Sappe secondo cui servono interventi immediati per garantire sicurezza agli operatori penitenziari.
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