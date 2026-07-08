Tenta di violentare una turista a Salerno, arrestato 30enne tunisino

08/07/2026 Cronaca Nessun commento
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Tre turiste provenienti dalla Norvegia, intorno alle 2 di questa notte, nei pressi della Villa Comunale a Salerno, sono state avvicinate da un 30enne tunisino che ha tentato l’approccio con una delle tre, appena maggiorenne, aggredendola, baciandola contro la sua volontà, palpeggiandola e compiendo ulteriori atti di natura sessuale.

Al tentativo di intervento delle amiche della vittima, il 30enne avrebbe reagito con violenza colpendo una delle due al volto, provocandole lesioni, prima di essere bloccato dai poliziotti mentre stava tentando di allontanarsi.

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Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Salerno, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Il 30enne era insieme ad altri due connazionali che sono riusciti a dileguarsi.

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