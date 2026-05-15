Tenta di rapinare un ristoratore colpendolo con una bottiglia di vetro, cittadino straniero arrestato a Salerno

15/05/2026 Cronaca Nessun commento
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Ha tentato di rapinare un ristoratore a Salerno minacciandolo e colpendolo con una bottiglia di vetro. Con queste accuse un cittadino straniero è stato arrestato dai carabinieri in collaborazione con la Polizia municipale che al momento dell’intervento per bloccare il malvivente sono stati aggrediti.

L’uomo deve rispondere dei reati di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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