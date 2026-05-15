Tenta di rapinare un ristoratore colpendolo con una bottiglia di vetro, cittadino straniero arrestato a Salerno

Ha tentato di rapinare un ristoratore a Salerno minacciandolo e colpendolo con una bottiglia di vetro. Con queste accuse un cittadino straniero è stato arrestato dai carabinieri in collaborazione con la Polizia municipale che al momento dell’intervento per bloccare il malvivente sono stati aggrediti.
L’uomo deve rispondere dei reati di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
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