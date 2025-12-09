Tempo pieno e mensa, in aumento gli alunni nel Salernitano. I dati nella diretta con Gianluca Sollazzo (Il Mattino)

Salerno scopre che la scuola può essere il primo pilastro del welfare quotidiano. L’impennata di adesioni al tempo pieno e alla mensa scolastica, oltre 28mila alunni, non è una curiosità statistica ma un fatto sociale: mamme e papà lavoratori trovano un’alleata capace di reggere gli orari, sostenere i figli e alleggerire vite sempre più frenetiche.

La provincia corre oltre le attese e si prende un posto nella geografia nazionale dei servizi educativi, forte di un’organizzazione scolastica che ha risposto per tempo  alla domanda crescente delle famiglie.

Abbiamo approfondito i dati con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
