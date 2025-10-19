Tempo di fichi d’India. Un frutto dolce e succoso della famiglia dei cactus.

Tempo di fichi d’India.
Il prezioso frutto, dolce e succoso, appartiene alla famiglia dei cactus ma oltre le spine c’è un mondo di proprietà salutari da scoprire.
Arrivati originariamente dal Messico, i fichi d’India, sono ormai molto diffusi anche nel nostro territorio e in generale in tutto il Sud.
Una curiosità? Si possono usare anche le “pale” ovvero le grandi foglie verdi piene di spine come ci ha raccontato Giovanna Voria
Ascolta
fichi d’india
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.