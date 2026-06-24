Telecamere termiche per individuare gli incendi boschivi, il sistema adottato a Nocera Superiore. Ne abbiamo parlato col sindaco D’Acunzi

Un sistema di monitoraggio con telecamere termiche per individuare sul nascere incendi boschivi e situazioni di pericolo nelle aree collinari del territorio comunale. Lo ha installato il Comune di Nocera Superiore la cui giunta ha approvato un progetto di prevenzione destinato a rafforzare le attività di Protezione Civile e la sicurezza del territorio.
I vasti incendi sviluppatisi sulle colline cittadine hanno infatti provocato ingenti danni ambientali e, in più occasioni, hanno minacciato abitazioni e nuclei familiari residenti nelle zone pedemontane.
Il nuovo sistema, già operativo, è stato installato in punti strategici del territorio come ci ha spiegato in diretta il sindaco Gennaro D’Acunzi.
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Gennaro D’Acunzi su telecamere infrarossi contro incendi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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