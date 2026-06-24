Telecamere termiche per individuare gli incendi boschivi, il sistema adottato a Nocera Superiore. Ne abbiamo parlato col sindaco D’Acunzi

24/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Un sistema di monitoraggio con telecamere termiche per individuare sul nascere incendi boschivi e situazioni di pericolo nelle aree collinari del territorio comunale. Lo ha installato il Comune di Nocera Superiore la cui giunta ha approvato un progetto di prevenzione destinato a rafforzare le attività di Protezione Civile e la sicurezza del territorio.

I vasti incendi sviluppatisi sulle colline cittadine hanno infatti provocato ingenti danni ambientali e, in più occasioni, hanno minacciato abitazioni e nuclei familiari residenti nelle zone pedemontane.

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Il nuovo sistema, già operativo, è stato installato in punti strategici del territorio come ci ha spiegato in diretta il sindaco Gennaro D’Acunzi.

Ascolta
Gennaro D’Acunzi su telecamere infrarossi contro incendi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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