Teggiano-Policastro, nuove assegnazioni per cinque presbiteri nella Diocesi

Cinque nuove assegnazioni per altrettanti presbiteri nella Diocesi di Teggiano-Policastro. Le nomine sono state ufficializzate dal vescovo, monsignor Antonio De Luca, nell’ambito di un più ampio progetto di rilancio dell’azione pastorale sul territorio.
Nel Golfo di Policastro a Sapri, don Raffaele Brusco è stato incaricato della guida della comunità di San Giovanni Battista. A Vibonati, invece, don Andrea Perilli opererà come collaboratore pastorale sia presso la parrocchia di Sant’Antonio Abate e presso quella di Maria SS. di Portosalvo a Villammare. La parrocchia di Santa Marina Vergine nel territorio del comune di Santa Marina accoglierà don Antonio Coraggio come amministratore parrocchiale. Nel Vallo di Diano le nuove assegnazioni riguardano il paese di Buonabitacolo dove don Antonio Romaniello assume la responsabilità della chiesa dell’Annunziata. Sempre nel territorio valdianese a Montesano sulla Marcellana, don Giovanni Calandriello svolgerà servizio nelle parrocchie di Sant’Anna e Cuore Eucaristico, nella frazione Scalo, in qualità di viceparroco.
Le nuove nomine rientrano nel quadro di una pianificazione pastorale volta a rispondere in modo efficace ai bisogni delle comunità. La diocesi di Teggiano-Policastro ha competenza territoriale in 41 comuni dei comprensori del Vallo di Diano, Golfo di Policastro e parte degli Alburni con 81 parrocchie raggruppate in 7 fornaie.
