A Teggiano nascerà il Museo di San Cono, l’annuncio in occasione dell’anniversario della traslazione

A Teggiano si celebra oggi il 764° anniversario della Traslazione di San Cono dal monastero di Cadossa alla città (1261-2025), una ricorrenza profondamente sentita dalla comunità locale.
Dopo i tradizionali festeggiamenti patronali dell’1, 2 e 3 giugno, la giornata di oggi rappresenta un nuovo momento di raccoglimento e devozione intorno alla figura del Santo Patrono.
Nel corso dell’evento, il consigliere regionale Corrado Matera, originario di Teggiano, ha annunciato la nascita del Museo di San Cono, finanziato dalla Regione Campania. La nuova struttura sarà dedicata alla conservazione e valorizzazione delle testimonianze di fede e devozione popolare legate al culto del Santo.
«Il museo – ha dichiarato Matera – sarà non solo un luogo di conservazione, ma anche il simbolo del profondo legame tra San Cono e la sua comunità. Custodirà i segni più autentici della devozione popolare: sacrifici, fede e sentimenti tramandati da generazioni. Un progetto che valorizza le nostre radici, sostenuto concretamente dalla Regione Campania».
La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla cittadinanza e dai tanti fedeli devoti a San Cono nel mondo. La ricorrenza si conferma così un’occasione di forte identità collettiva, intrecciando tradizione, spiritualità e nuove prospettive per il territorio.
