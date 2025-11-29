Teggiano, fino a domani la 17ª Festa dell’Infanzia. Il commento dell’ideatore Luigi D’Alvano

29/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Festa dell'Infanzia 2025 in programma a Prato Perillo di Teggiano (SA) dal 28 al 30 Novembre 2025

“Per crescere un bambino ci vuole un villaggio” è lo slogan della XVIIª Festa dell’Infanzia in programma nel Vallo di Diano. Nel pomeriggio, nel Centro Parrocchiale Pier Giorgio Frassati di Prato Perillo di Teggiano, laboratori creativi e i “giochi di una volta”.

Alle 17.30 sarà presentato il libro illustrato “Confido in te – Storie di cani in cerca d’amore” con Flavio Langone e l’illustratore Emanuele Sabatino.

La serata si concluderà alle 18.00 con gli spettacoli teatrali delle scuole elementari.

La giornata conclusiva di domani domenica 30 novembre, inizierà alle 10 presso il Centro Parrocchiale Pier Giorgio Frassati a Prato Perillo di Teggiano dove i bambini potranno divertirsi con i giochi di gruppo organizzati dagli animatori.
Nel pomeriggio seguiranno lo spettacolo teatrale “Le Notti d’Oriente” della Compagnia teatrale “Citrea” e la tavola rotonda “Il Nostro Villaggio, la Nostra Comunità”.
Alle 18, infine, ci saranno gli spettacoli di danza a cura della Palestra Salus di Teggiano e New Want To Dance  di Padula.

Ne abbiamo parlato con il pediatra Luigi D’Alvano, ideatore della Festa.
Luigi D’Alvano su XVIIª Festa dell’Infanzia
AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

