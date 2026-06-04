Teggiano, contro il sovraffollamento di piccioni il comune userà un contraccettivo aviario

Il comune di Teggiano corre ai ripari contro il sovraffollamento dei piccioni nel centro storico, attraverso un piano di contenimento che prevede l’utilizzo della nicarbazina, contraccettivo aviario già sperimentato in altri centri urbani, senza ricorrere ad abbattimenti o catture.
Il provvedimento, disposto con ordinanza firmata dal sindaco Michele Di Candia, prevede l’installazione di distributori di mangime trattato in cinque aree del borgo antico: la zona antistante la SS. Pietà, l’inizio di via Lionetti Mazzacane, via Gaetano D’Elia, via Melchiorre di Montalbano e l’area dell’Antico Seggio.
L’obiettivo è ridurre progressivamente la presenza dei volatili, ritenuta causa di criticità igienico-sanitarie e di danni al patrimonio architettonico a causa delle deiezioni su edifici storici, monumenti e spazi pubblici.
L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 ottobre prossimi e dispone anche il divieto di alimentare i colombi nelle aree interessate e in quelle limitrofe. Per i trasgressori previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.
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